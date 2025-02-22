Трампу пришлось заменить вековой стол после выходки сына Маска

Трампу пришлось заменить вековой стол после выходки сына Маска
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Глава США испугался детских бактерий

Президент Дональд Трамп приказал убрать из Овального кабинета на реконструкцию знаменитый стол Resolute после того, как на прошлой неделе в прямом эфире 4-летний сын Илона Маска, Икс, вытер об него козюли. Как известно, американский лидер является гермофобом – человеком, который боится бактерий и очень озабочен чистотой.

Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе и вызвал широкий общественный резонанс. Публика осталась в восторге от мальчика, который затмил собой знаменитого отца. Но больше всего народ остался под впечатлением от его выходки с козюлями.

После случившегося Трамп приказал своим помощникам убрать стол, за которым сидели все предыдущие лидеры США. Его заменили на Chesapeake and Ohio Railway – один из шести столов, доступных действующему президенту.

"C&O был временно установлен в Белом доме, пока идет легкая отделка стола Resolute – это очень важная работа", – сообщил президент.

Новый стол был подарен Белому дому в 1987 году компанией Chesapeake and Ohio Railway. Он использовался Джорджем Бушем-старшим и другими лидерами.

Источник: The New York Post
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