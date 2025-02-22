Трампу пришлось заменить вековой стол после выходки сына Маска

Глава США испугался детских бактерий

Президент Дональд Трамп приказал убрать из Овального кабинета на реконструкцию знаменитый стол Resolute после того, как на прошлой неделе в прямом эфире 4-летний сын Илона Маска, Икс, вытер об него козюли. Как известно, американский лидер является гермофобом – человеком, который боится бактерий и очень озабочен чистотой.

Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе и вызвал широкий общественный резонанс. Публика осталась в восторге от мальчика, который затмил собой знаменитого отца. Но больше всего народ остался под впечатлением от его выходки с козюлями.

После случившегося Трамп приказал своим помощникам убрать стол, за которым сидели все предыдущие лидеры США. Его заменили на Chesapeake and Ohio Railway – один из шести столов, доступных действующему президенту.

"C&O был временно установлен в Белом доме, пока идет легкая отделка стола Resolute – это очень важная работа", – сообщил президент.

Новый стол был подарен Белому дому в 1987 году компанией Chesapeake and Ohio Railway. Он использовался Джорджем Бушем-старшим и другими лидерами.