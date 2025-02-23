Раскрыт новый факт о Байдене: такого не позволил себе ни один лидер США

Раскрыт новый факт о Байдене: такого не позволил себе ни один лидер США
Джо Байден. Фото: DoD photo by Mass Communication Specialist 1st Class Vanessa White / wikimedia.org
Бывший глава более трети своего срока провел в отпуске

Во время своего пребывания в должности президента США Джо Байден не упускал времени для отдыха. В сумме за четыре года он провел в отпуске порядка 577 дней. Это при том, что его срок официально составил 1463 дня. Подобного не позволял себе ни один лидер США за все время существования страны.

Журналисты отмечают, что среднестатистическому американцу, работающему полный рабочий день, потребовалось бы 52 года работы, чтобы заработать такое же количество дней отпуска, как у бывшего президента. По сути, Байден посвятил себе около 39% своего рабочего срока.

"Учитывая, насколько ужасной была его ошибочная политика и различные кризисы, которые она создала, от пограничного кризиса до инфляции, представьте, какой ущерб он нанес бы, если бы работал каждый день?" – говорят в США.

На втором месте по количеству отпускных стоит Джордж Буш-старший – он был на отдыхе 543 дня. Далее идет Дональд Трамп, у которого около 26% президентства прошло в отпуске. Рональд Рейган и Барак Обама отдыхали 11% от своего срока. Меньше всех отпуск был у Джимми Картера, который провел в нем всего 79 дней, или 5% от всего срока.

Источник: RadarOnline
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