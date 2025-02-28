Психолог раскрыл главный секрет долгих и счастливых браков

Крепкие отношения строятся на одном простом правиле

Сохранить любовные отношения живыми даже спустя несколько лет брака – задача непростая. Справляются с этим испытанием единичные пары. И психолог Илья Суслов, который наблюдал за подобными примерами, раскрыл их главный секрет.

Первопричина крепости таких союзов, по его словам, заключается в желании партнеров делать друг друга счастливыми. Это может заключаться в закрытии эмоциональных патребностей каждого в паре.

Например, когда женщина открыто говорит, что ей нужны цветы или объятия – это вполне реально предоставить, и тогда жена будет чувствовать себя в этих отношениях нужной и важной. Она же, в свою очередь, может давать супругу тепло и поддержку, когда он приходит усталый с работы.

Специалист отметил, что в отношениях очень важно транслировать друг другу свои желания. Человек также может моментами хотеть побыть один – и когда он говорит об этом, то не следует воспринимать все через обиду и отчуждение. Суслов утверждает – самой действенной формулой долгих и счастливых браков иногда является простое правило: радоваться хорошим проявлениям партнера и принимать негативные с готовностью их выдерживать.