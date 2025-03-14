Крупнейшие автоконцерны выступили за возврат асбестовых запчастей на рынок

Крупнейшие автоконцерны выступили за возврат асбестовых запчастей на рынок
Фото: peoplecreations / Freepik
Они были запрещены еще в конце XX века

В октябре 2024 года Альянс за автомобильные инновации (Alliance for Automotive Innovation) выступил с критикой в адрес американского Агентства по защите окружающей среды (EPA). Объединение, в которое входят Mitsubishi, KIA, Mazda, Mercedes, Porche, Nissan, Subaru, Toyota, BMW, Ford, Lamborghini, Volvo и другие крупные компании назвали запрет хризотил-асбестовых автозапчастей "необоснованным" и призвали к его пересмотру. После инаугурации Дональда Трампа, традиционно выступавшего за возвращение асбеста в массовое использование, перспективы смены курса для значительной части автомобильной индустрии стали вполне ощутимой вероятностью. В частности, официальный представитель альянса Дэвид Футухи в марте 2025 года был назначен заместителем главы американского Агентства по охране окружающей среды (EPA) именно по инициативе Дональда Трампа.

Согласно документу, "тормоза, прокладки и другие фрикционные изделия, содержащие хризотиловый асбест, исторически играли важную роль в автомобильной промышленности, обеспечивая термостойкость транспортных средств и их компонентов". Вплоть до конца XX века хризотиловый асбест был одним из популярных видов сырья для производства фрикционных материалов как на легковых, так и на грузовых автомобилях, а также в поездах, спецтехнике, кораблях, станках и еще сотнях других машин.

Он обладает уникальным набором полезных свойств, в том числе низкой теплопроводностью, устойчивостью к механическим нагрузкам, высокой прочностью и долговечностью. Достаточно сказать, что "на разрыв" волокно выдерживает усилие до 30000 кгс/кв. см, что превышает показатели многих марок стали. При этом хризотиловый асбест и продукция на его основе существенно доступнее своих синтетических аналогов. Журнал "За рулем!" подсчитал, что еще в 2012 году накладки на тормозные колодки стоили в 2-2,5 раза дороже хризотиловых аналогов, а во сколько увеличилась разница сегодня при учете отечественного производства хризотиловых запчастей, можно только представить.

Почему же страны Западной Европы, а затем Канада, Япония и США начали вводить запреты на применение хризотиловых запчастей? В то время в Испании, Франции, Великобритании, Германии и других странах шла настоящая война с асбестом, правда, другим. Амфиболовый асбест, который поставлялся в эти страны из бывших колоний в Северной Африке и с Севера Европы, оказался вредным для здоровья человека. Он не выводится из организма, поскольку обладает устойчивостью к кислоте, провоцируя тяжелые заболевания. Хризотиловый же асбест, наоборот, устойчивостью к кислоте не обладает, и потому выводится за короткий промежуток времени. Впрочем, Европа уже думала не об автопроме, а о защите своего рынка синтетических аналогов от хризотиловых "интервенций". Она запретила у себя все виды асбеста, а потом начала последовательно продавливать "зеленые" решения в Канаде, США, Бразилии и других странах. Соответственно, вместе с запретом всех видов асбеста, пропала и целесообразность для автомобильных гигантов ставить на продукцию хризотиловые запчасти – крупнейшие рынки-то закрыты.

Впрочем, это не означает, что они сдались. Как видно, в преддверии возвращения "проасбестового" Трампа концерны закинули удочку, обвинив EPA в "безосновательных предположениях", на основе которых, по их мнению, был введен запрет хризотила в США. С автопроизводителями солидарен и ряд ученых. К примеру, в своей статье "Токсикология асбестосодержащих тормозных накладок: роль в развитии мезотелиомы" профессор-токсиколог Дэннис Паустенбах пишет, что "эпидемиологические и мета-аналитические исследования с точки зрения взвешенности доказательств не показывают существенного риска развития ЗМ (злокачественной мезотелиомы – прим. ред.) у механиков, выполняющих работы с такими фрикционными изделиями, содержащими хризотил". По его мнению, состояние здоровья работников автомастерских, контактирующих и не контактирующих с асбестом, не отличается.

Вероятно, открытие рынка США для автомобилей с "хризотиловыми тормозами" окажет существенное влияние на автомобильную индустрию в целом. Для отечественных автолюбителей это тоже может стать определенным облегчением – с 1999 года хризотиловые запчасти можно найти разве что в спецтехнике и на полках магазинов, но не в самих автомобилях "с завода". Ориентируясь в том числе на экспорт, российские автопроизводители волей-неволей подчиняются международным нормам, что сказывается и на стоимости авто.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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