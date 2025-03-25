Члены Всероссийского общества слепых возложили цветы к "Могиле Неизвестного Солдата"

Люди с ограничениями по здоровью почтили память павших воинов

Представители Всероссийского общества слепых возложили венки и цветы к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата". Мероприятие прошло в рамках самодеятельного фестиваля "Салют победы", организованного для инвалидов по зрению.

В возложении цветов у Кремлевской стены принимали участие президент ВОС Владимир Сипкин, его полномочные представители в федеральных округах, председатели РО ВОС, гости фестиваля и его участники, ветераны боевых действий и участники спецоперации.

Напомним, "Салют победы" проводят для реабилитации людей с ограничениями здоровья, их социальной интеграции и патриотического воспитания участников и членов их семей. Фестиваль был приурочен к 80-летней годовщине со дня Великой Победы.