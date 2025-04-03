Отец блогера Глеба Митрофанова (НеМаЛой) готов бороться за сына в суде

Он хочет иметь возможность постоянно общаться с Глебом

Предприниматель Михаил Митрофанов, отец юного российского блогера Глеба НеМаЛого, намерен лишить родительских прав бывшую жену Наталью Зорину и через суд добиться опеки над сыном.

После развода родителей Глеб Митрофанов, известный миллионам россиян под псевдонимом НеМаЛой, остался жить с матерью Натальей, которая позже вышла замуж за Николая Зорина. По словам отца и бабушки мальчика, мать и отчим запрещают ему заниматься любимым хобби, ограничивают его право на общение с родными, а условия жизни ребенка подрывают его здоровье.

"В 2021 году моя бывшая жена продала квартиру и вложила деньги в сомнительный проект. Спустя некоторое время он закрылся, и Зорины остались без средств и жилья. Глебу приходилось ночевать в гараже, о чем я случайно узнал от продюсеров",

– говорит Михаил Митрофанов. Сам он сейчас проживает в Таиланде, но старается как можно активнее участвовать в жизни сына и поддерживает его увлечение блогингом. Как ему рассказали, Глеб часто жаловался на съемках, что дома пустой холодильник и он голодает по нескольку дней, а потом его тошнит от еды.

В настоящее время, по словам Митрофанова, мать и отчим полностью отрезали Глеба от общения с отцом и бабушкой. У парня забрали телефон, запретили ездить на съемки. Наталья и Николай Зорины сменили местожительства и не пускают в квартиру даже представителей органов опеки. В СМИ появились сведения, что Зорины являются членами секты "Церковь "Христианская миссия", чем и объясняется их странное поведение и голодные обмороки ребенка.

Михаил Митрофанов, опасаясь за судьбу сына, намерен действовать через суд. Он хочет иметь возможность постоянно общаться с Глебом, знать обо всех его передвижениях, принимать участие в решениях, которые касаются жизни сына. Его основная цель – обеспечить ребенку достойные условия жизни, здоровое питание, квалифицированную медицинскую помощь и возможность осуществить свою мечту, развиваясь в сфере блогинга. Ради этого Михаил намерен обратиться в суд с требованием лишить Наталью Зорину родительских прав.