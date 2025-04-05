Россиянин рассказал о шоке от внешнего вида девушек в Англии

По ночам дамы преображаются до неузнаваемости

Путешественник из России поделился в соцсетях своими впечатлениями от поездки в Англию. Особенно его неожиданным образом удивили молодые девушки, которые по вечерам выходят на улицы.

Мужчина рассказал, что англичанки очень любят ночные клубы и развлечения. На мероприятия они собираются скрупулезно, подготавливая макияж, прическу и вечерний наряд. Дам совершенно не пугает непогода – они надевают миниюбки и выходят на улицу без верхней одежды, чтобы произвести неизгладимое впечатление.

Многие из них предпочитают накраситься как можно ярче, а также показать побольше деталей своего тела. Если у них и встречаются куртки, то чаще всего они лишь дополнение к образу. Например, шубы девушки носят исключительно расстегнутыми.

"На улицах Манчестера гуляет и много одиноких девчонок, которые ищут себе спутника на вечер. Отдых в ночном клубе – это не дешевое удовольствие, так что без "спонсора" может быть тяжко", – поделился россиянин.

По его словам, наряды англичанок для выхода в свет иногда напоминают ночные пеньюары, купальники или карнавальные костюмы. Но, несмотря на эффектную внешность, к парням они не предъявляют строгих требований и готовы гулять даже с отровенными скуфами.