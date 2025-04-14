Побывавший в невесомости медвежонок и кофта Пересильд: что хранится в фондах Музея космонавтики

Коллекция музея постоянно пополняется

Узнать историю освоения космоса, побывать на орбитальной станции и увидеть еще недавно засекреченное оборудование могут посетители московского Музея космонавтики на ВДНХ. Многие уникальные экспонаты представлены в постоянной экспозиции музея. Но еще больше интересных вещей хранится в закрытых фондах – познакомиться с ними москвичи и гости столицы могут благодаря тематическим выставкам, которые регулярно проходят в музее.

Расцвет космической эры в истории человечества начался в конце 1950 годов. Первый спутник Земли, путешествие Белки и Стрелки, полет Юрия Гагарина, выход в открытый космос Алексея Леонова – каждое это событие было поистине историческим, достойным памяти потомков. Поэтому в 1967 году в СССР было принято государственное решение о создании Музея космонавтики.

"Постановление ЦК КПСС было выпущено в 1967 году, а музей открылся только в апреле 1981 года. Почему прошло так много времени? Потому что на тот момент вся техника была секретна. Кстати, мы и сейчас сталкиваемся с этим. Почему не так много экспонатов современности и будущего? Потому что техника имеет гриф секретности. Но тем не менее работа по комплектованию музея началась с самого начала, и уже к 1979 году в коллекции было 18 тысяч предметов, а к открытию музея насчитывалось 23 тысячи предметов",

– рассказывает директор Музея космонавтики Наталья Артюхина.

Сегодня в фондах Музея хранится более 105 тысяч самых разных экспонатов, связанных с изучением космического пространства: от образцов ракетно-космической техники до произведений художников, которые вдохновлялись идеей освоения космоса. Какие-то предметы поступают в музей от конструкторских бюро, с испытательных полигонов или даже после выполнения миссии на МКС. Например, НПЦ имени Хруничева недавно передал оборудование-дублер со станции "Мир", которая была сведена с орбиты и затоплена в 2001 году. Еще один уникальный экспонат - набор хирургических инструментов из специально созданного титанового сплава.

"Зажим, скальпель и другие предметы для экстренной помощи необыкновенно легкие, при этом прочные и не подверженные коррозии и другому влиянию внешней среды. Они несколько раз бывали на орбите. К счастью, их не пришлось использовать по назначению. Но во время испытаний выявился интересный "побочный" эффект – к этому сплаву не прилипает композит. Поэтому он нашел применение в стоматологии",

– делится интересными фактами главный хранитель музея Олеся Семенова.

Значительную часть коллекции музея составляют личные вещи, которые передают в музей космонавты и их семьи. Здесь и предметы личной гигиены, которыми пользуются бесстрашные покорители космоса на орбите, и вещи, которые космонавты берут с собой в полет как воспоминание о доме. Скафандры, космические спальные мешки, обувь для занятий спортом на орбите – и тут же датчики, которые фиксируют и отправляют на Землю показания работы сердца, например.

Актриса Юлия Пересильд, побывавшая на МКС для съемок фильма "Вызов", передала музею красный шерстяной костюм, который носила на орбите, и вязаного галчонка, которого использовала в качестве индикатора невесомости. Сотрудники музея "поселили" птичку рядом с другим представителем животного мира, побывавшим в космосе, – олимпийским медвежонком Мишей. Точнее, предолимпийским, ведь Миша отправился на орбиту в 1978 году и пробыл там почти 160 дней.

"Подготовка к полету была очень сложная. Было изготовлено несколько вариантов мишек – символов предстоящей Олимпиады. В итоге выбрали присланного из Петропавловска-Камчатского. На него оформили удостоверение космонавта. Он несколько дней проходил предполетный санитарный контроль. У него даже был дублер – мишка из Красноярска. И потом космонавты докладывали на Землю, как чувствует себя Миша в невесомости", – рассказывает Олеся Семенова.

И подобных экспонатов в фондах музея великое множество. По словам сотрудников, им очень хочется все показать посетителям, но увы, площади не позволяют. Выручают тематические выставки, которые Музей регулярно организует. Недавно, например, прошла интерактивная выставка "Модель для сборки", на которой было представлено около 500 экспонатов, обычно недоступных простым посетителям.

Ко Дню Победы музей готовит новую временную экспозицию, которая будет посвящена Пятому гвардейскому авиационному полку и позволит узнать, насколько трудна, опасна, но при этом важна и интересна профессия летчика-испытателя. Выставка откроется 24 апреля.