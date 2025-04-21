Умер Папа Римский Франциск

Религиозному деятелю было 88 лет

Сегодня, 21 апреля, стало известно о завершении земного пути Папы Римского Франциска. Такую информацию публикует издание Reuters со ссылкой на Ватикан. Религиозному деятелю было 88 лет.

Ныне покойный лидер католиков возглавил Римско-католическую церковь в 2013 году и стал первым понтификом из Латинской Америки – он появился на свет в Аргентине. В последние месяцы святейший вел упорную борьбу с воспалением легких.

Последний раз он появился на публике накануне кончины, когда произнес пасхальное обращение к верующим.