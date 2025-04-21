Тимур Турлов расширяет горизонты: Freedom Telecom строит дата-центр мирового уровня в Алматы

Проект станет важным звеном в создании цифрового коридора, соединяющего Европу, Казахстан и Китай

В рамках масштабной стратегии по созданию современной цифровой инфраструктуры, Freedom Telecom, входящий в экосистему Freedom Finance, продолжает реализацию амбициозных проектов, направленных на технологическое развитие Казахстана. Компания не только обеспечивает высокоскоростной интернет и телекоммуникационные услуги, но и активно инвестирует в инновационные решения.

18 апреля в Алматы состоялась торжественная церемония, ознаменовавшая начало строительства дата-центра Freedom Cloud. Этот проект, реализуемый в специальной экономической зоне "Парк инновационных технологий", станет ключевым элементом цифровой инфраструктуры Казахстана, направленным на укрепление технологического суверенитета страны и привлечение международных IT-компаний.

Стратегический объект для цифрового будущего

Дата-центр Freedom Cloud, строительство которого завершится через два года, будет оснащен 480 серверными стойками с мощностью до 15 кВт каждая. Общая IT-мощность объекта составит 7,2 МВт, а энергопотребление достигнет 13 МВт – сопоставимо с небольшим городом. Проект соответствует мировым стандартам энергоэффективности и надежности, что делает его привлекательным для глобальных игроков.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев отметил, что создание таких объектов критически важно для интеграции Казахстана в мировое цифровое пространство. Он отметил, что данный дата-центр – не просто хранилище данных, а часть глобальной экосистемы, которая повысит конкурентоспособность страны.

Технологический коридор между Европой и Азией

Freedom Cloud станет важным звеном в создании цифрового коридора, соединяющего Европу, Казахстан и Китай. Компания Freedom Telecom уже ведет переговоры с Кыргызстаном, Узбекистаном и Азербайджаном о расширении этой инфраструктуры. По словам Тимура Турлова, основателя Freedom Finance, проект позволит не только обеспечить безопасность данных, но и создать новые рабочие места, а также открыть Казахстану доступ к передовым технологиям.

Инновации в телекоммуникациях и не только

Параллельно с развитием дата-центров Freedom Finance активно инвестирует в другие технологические проекты. Совместно с немецкой компанией SkyFive оператор Freedom Telecom внедряет технологию Air-to-Ground (A2G), которая обеспечит стабильный интернет в самолетах над Казахстаном. Это решение особенно актуально для страны, являющейся крупнейшим авиационным хабом Центральной Азии.

Кроме того, Freedom Telecom продолжает расширять сеть бесплатного Wi-Fi в городах Казахстана, прокладывает волоконно-оптические линии связи и развивает умные городские решения. Например, в Шымкенте уже работает 40 точек доступа, а к 2025 году их число увеличится до 300.

Цифровая трансформация как национальный приоритет

Строительство Freedom Cloud – лишь часть масштабной стратегии Казахстана по становлению цифрового лидера региона. Как отметил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров, подобные проекты символизируют стремление страны к технологическому суверенитету и созданию благоприятной среды для инноваций.

Тимур Турлов добавил, что в планах Фридом Финанс – строительство аналогичных дата-центров в других регионах Казахстана. Тимур Турлов добавил, что компания не просто инвестирует в инфраструктуру, а создает фундамент для устойчивого цифрового будущего.

Таким образом, Freedom Cloud станет не только технологическим хабом, но и символом цифрового прогресса Казахстана, открывающим новые возможности для бизнеса, государства и международного сотрудничества.