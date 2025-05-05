Вокруг Довлатова: как предприниматель Алексей Фолкард создал музей, который нужен всем

Петербургский бизнесмен организовал один из самых оригинальных и востребованных частных музеев города

В уходящем году Петербург установил новый рекорд – город посетили 11,6 миллиона туристов. Показатели докризисного 2019 года удалось улучшить за счет внутреннего туризма, сообщается в только что опубликованном "Турбарометре Санкт-Петербурга". Путешественников из российских регионов в основном интересовал культурно-познавательный туризм – на его долю пришлось 51,4%, или 5,5 млн поездок. Это максимальный показатель за 4 года. За последнее время в Петербурге появилось немало ярких культурных институций, привлекающих и горожан, и приезжих, считает предприниматель Алексей Фолкард. Многие из них стали результатом частных инициатив. Сам Алексей успешно развивает в городе три бизнеса – он основатель и руководитель туристической компании TravеlHead, трэвел-тех-стартапа Hiddenburg и организации "Музея-квартиры писателя Сергея Довлатова", который стал одним из самых посещаемых частных музеев Петербурга. Как удалось создать мемориальную квартиру, которая стала местом паломничества туристов и прибыльным бизнесом, мы узнали, поговорив с Алексеем Фолкардом.

Трогать экспонаты разрешается

Сергей Довлатов – один из самых любимых и читаемых в России писателей. Почти тридцать лет своей жизни он провел в Петербурге. Но несмотря на то что квартира Довлатова до сих пор существует и петербуржцы неоднократно высказывались за устройство там мемориальной квартиры, сделать это так и не удалось. Ситуация изменилась лишь благодаря частной инициативе Алексея Фолкарда, который превратил разваливающуюся коммуналку в оригинальный и очень популярный музей.

Впервые, рассказывает Алексей, он оказался в квартире на улице Рубинштейна, где в 1940-70-е жил Довлатов, во время неформальной экскурсии. Увиденное его поразило.

"В комнате писателя жили приезжие рабочие. Их было девять человек, а большая гостиная была разделена на половины – женскую и мужскую. Стоял холодильник, готовили еду. Я не мог поверить своим глазам", – рассказывает Алексей Фолкард.

Алексей Фолкард был не первым, кого захватила идея создать в коммуналке на Рубинштейна, 23 музей Довлатова. Квартиру из семи комнат, где жили более 25 человек, не раз пытались расселить, знаменитый историк Лев Лурье организовывал сбор средств на ее выкуп. Однако из-за бюрократических препон все эти попытки заканчивались неудачей.

Алексей Фолкард начал долгие и непростые переговоры с собственником комнаты, где когда-то жил Довлатов. Владелец хотел "освежить" квартиру евроремонтом. Алексею удалось не только отговорить его от этой затеи, но и убедить в необходимости восстановить интерьер в том виде, в каком он был при Довлатове, и открыть здесь музей.

Беспрецедентность проекта Алексея Фолкарда заключалась еще и в том, что устроить мемориальную квартиру он собирался в коммуналке, где продолжали жить другие собственники, отнюдь не желавшие делить свое личное пространство с незнакомыми людьми. Каждого из них Алексею удалось убедить в важности будущего музея, каждый в итоге дал свое согласие на то, чтобы квартира была открыта для посещений.

Фолкард по крупицам собирал исторические свидетельства, чтобы создать интерьер, максимально приближенный к тому, в котором жил Довлатов. Наряду с подлинными вещами писателя, например его сундуком, Алексей наполнил комнату аутентичными предметами эпохи, найденными у антикваров. При этом ему удалось вложить в основу своего проекта уникальную для мемориальной квартиры концепцию: комната Довлатова стала интерактивным музеем-инсталляцией, где нет ни спрятанных за стекло экспонатов, ни бдительных смотрительниц, а все предметы разрешается трогать.

Появление интерактивного формата Музея-квартиры Сергея Довлатова вызвало в Петербурге эпидемию клонов. Идея частной мемориальной квартиры с интерактивными экскурсиями, запущенная в культурную практику Алексеем Фолкардом, легла в основу десятка других музеев в жилых домах, куда стало возможно попасть с экскурсией.

Назад в СССР

Мемориальные квартиры, посвященные известным людям, – традиционный музейный формат. В одном лишь Петербурге, по статистике, их более 200. Вписав в их число свой музей Довлатова, Алексей Фолкард принял решение развивать проект менее очевидным путем. Бизнес-интуиция позволила ему почувствовать обострившуюся в последние годы ностальгию по временам СССР. В ответ на это Алексей создал в той же коммуналке на Рубинштейна, 23 проект, каких в России еще не было, – музей обыкновенного человека.

Люди прошлого, которые ничем не прославились, но отразили в своей судьбе эпоху, достойны музея ничуть не меньше, чем знаменитости, убежден Фолкард. Следуя этой концепции, в нынешнем году он расширил Музей-квартиру Довлатова, добавив к комнате писателя еще два помещения.

Первым из них стала комната соседки Довлатова Татьяны Милеант, которая стояла взаперти 35 лет, с момента смерти своей хозяйки в 1990 году. Алексею и тут удалось увлечь нынешних собственников идеей устройства музея. Сейчас в комнате экспозиция, посвященная бывшей владелице – как выяснилось, талантливой художнице, работавшей на "Ленфильме". Алексею и его команде удалось найти множество личных вещей Милеант и наполнить комнату характерными приметами артистического быта – на мольбертах стоят незаконченные картины, на столах краски и гипсовые головы.

Третья комната, которую Алексею удалось присоединить к своему музею, представляла собой совершенно иной случай: исторический облик из-за ремонтов был полностью утрачен, информации о жильцах не сохранилось.

"По печальному совпадению в тот момент умерла моя бабушка, Светлана Смирнова, – вспоминает Алексей. – Она окончила Горный институт, посвятила молодость экспедициям, всю жизнь бережно хранила семейные реликвии. Поразительно, но она жила в коммуналке, которая точь-в-точь напоминала квартиру на Рубинштейна, 23, – то же окно, та же планировка".

Наследство, которое получил от бабушки Алексей, представляло собой готовую экспозицию, посвященную быту советского интеллигента. Она и была развернута в третьей комнате, посетители которой могут узнать о судьбе ленинградки Светланы Смирновой, взять в руки и рассмотреть ее свадебные фотографии, коллекцию минералов, горнолыжные ботинки.

С открытием двух этих комнат, рассказывает Алексей, Музей Довлатова стал магнитом для посетителей. Сегодня число желающих побывать в квартире – более 3000 человек в месяц, и записываться на экскурсии нужно сильно загодя. Изучение открытых источников показывает, что проект стал лидером среди музеев-квартир в России по посещаемости.

Осколки ушедшей эпохи

Неблагоприятный климат, проблемы с экологией, нехватка инвестиций и квалифицированных реставраторов – лишь несколько факторов, которые негативно сказываются на состоянии исторического облика Петербурга. Помимо восстановления комнат, которые образуют Музей Довлатова, Алексей Фолкард организует и финансирует реставрацию исторических деталей дома на улице Рубинштейна, 23.

По образованию Алексей архитектор и долгое время работал в одной из ведущих архитектурно-реставрационных мастерских Петербурга. Сегодня он использует свой опыт восстановления парадных, каминов, витражей, дверей, чтобы привести в порядок дом в стиле неоклассицизма, который был возведен в 1911 году на тогдашней Троицкой улице как жилой комплекс Петербургской купеческой управы.

Вместе с волонтерами, реставраторами и историками Алексей и его команда отреставрировали изразцовый камин на парадной лестнице, мимо которого ходил Сергей Довлатов, – на это ушло более 50 часов работы. Восстановили они и другие утраченные элементы парадной – люстру, бронзовую табличку с номерами квартир, а в ближайшее время намерены вернуть исторический облик входным дверям.

"Ждать помощи бессмысленно, – говорит Алексей. – Никто не придет и не сделает за нас. Только инициатива на местах, только конкретные действия способны изменить ситуацию. Мы взяли ответственность за этот дом и готовы довести дело до конца. Меня увлекает этот процесс, и я понимаю, насколько важно менять среду, где ты находишься. Брать ответственность и делать, восстанавливать по крупицам осколки ушедшей эпохи. Это моя миссия".

Работа Алексея Фолкарда и его команды по созданию музея и восстановлению исторического наследия Петербурга привлекла к себе внимание ведущих петербургских и федеральных СМИ: о Музее Довлатова писали и снимали сюжеты Пятый канал, НТВ, "Коммерсант", "Собака.ру". Как предприниматель, успешно объединяющий в своих проектах бизнес и культуру, в этом году Алексей стал лауреатом премии Best Business Аwards, которой отмечают самых ярких участников креативных индустрий России: руководителя Музея Довлатова признали лидером в номинации "Лучший предприниматель в сфере культуры и искусства". Кроме того, как успешный бизнесмен Алексей Фолкард работал в жюри премии National Business Awards, оценивая других коллег-предпринимателей.

Несколько лет назад музей в коммуналке на Рубинштейна, 23 начинался с одной маленькой комнаты. Сегодня в распоряжении посетителей пространство площадью 100 кв. метров – это треть огромной квартиры, а весной будущего года Алексей Фолкард намерен присоединить к музею еще столько же. По словам предпринимателя, он и его команда уже провели исследование, восстановили данные бывших жильцов и получили оригиналы их вещей. В 2025 году эти артефакты советской эпохи станут частью новой экспозиции. В том, что поток желающих попасть сюда лишь вырастет, сомневаться не приходится: проект по восстановлению исторической памяти, который взял на себя Алексей Фолкард, оказался важным для очень и очень многих.