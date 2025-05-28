В Подмосковье открылся форум "Россия и мир"

В рамках мероприятия организована также выставка передовых медицинских и научных разработок

В Доме правительства Московской области начал работу форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия", организованный при поддержке нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В мероприятии принимают участие ученые, врачи, политики, деятели культуры, спортсмены и представители индустрии здорового питания. Обсуждаются передовые практики в области медицины, фармацевтики, профилактики, а также роль культуры и регионов в формировании долгой и активной жизни.

"Все хотят жить долго и счастливо – и для этого необходим комплексный подход: от медицины до здорового питания. Подмосковье делает все, чтобы перемены в этой сфере ощущались в каждом городе и поселке",

– отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что форум посвящен не только вопросам здоровья, но и новым национальным проектам, в частности, проекту "Новые технологии сбережения здоровья".

"Наши ученые работали в разных направлениях для того, чтобы, ориентируясь на передовые разработки, дать возможность населению использовать лекарственные препараты, биологически активные добавки и питание, от чего, по сути, зависит наша жизнь и построение нашего организма", – заявила Татьяна Голикова.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков добавил, что здоровье и долголетие напрямую связаны с приоритетами демографической политики, а современная наука играет в этом процессе ключевую роль.

"На протяжении многих лет у нас везде активно участвуют либо классические университеты, либо специализированные отраслевые медицинские вузы", – подчеркнул министр науки и высшего образования РФ.

По данным правительства Подмосковья, в рамках форума развернута выставка передовых медицинских и научных разработок. Свой стенд представил МОНИКИ, где демонстрируется технология оценки биологического возраста и специальный костюм, имитирующий физические ограничения пожилого человека.