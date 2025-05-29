Грубая провокация: адвокат рассказал, что предшествовало задержанию сына главы ВОС

Пакет с гостинцами, куда был вложен конверт с деньгами, Сипкину вручили на глазах у коллег перед вылетом из Казани

III Всероссийский социально-реабилитационный форум Всероссийского общества слепых (ВОС) состоялся в Казани с 19 по 23 мая. На мероприятие съехались более двухсот членов ВОС из 80 регионов страны, а также сотрудники аппарата управления организации, главы предприятий ВОС и представители органов власти и местного самоуправления Республики Татарстан.

В ходе форума и проводимого в его рамках Совета директоров состоялись дискуссии, затрагивающие актуальные проблемные вопросы, в том числе обсуждались перспективы развития предприятий ВОС. Однако важное мероприятие, приуроченное к отмечаемому в этом году 100-летнему юбилею организации, было омрачено неприятным инцидентом. Буквально перед вылетом из Казани был задержан участвовавший в форуме сын президента ВОС Александр Сипкин.

Как рассказал старший партнер Адвокатского бюро "Хмарин и Партнеры", адвокат Дмитрий Перекатов, следственные органы Татарстана возбудили в отношении Александра Сипкина уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 204.1 Уголовного кодекса РФ. Но, по оценке правозащитника, подозрения в вымогательстве за потенциальное "покровительство" не выдерживают никакой критики.

Ситуация, по словам адвоката, развивалась следующим образом. В ходе форума Александр Сипкин много общался с гендиректором ООО "Елабуга УкупрПласт" Александром Величко. Перед отъездом в аэропорт Величко вручил Сипкину пакет с "подарками".

"Как только Александр принял пакет, в присутствии коллег, его арестовали. В пакете оказались копченый гусь и конверт c деньгами. Более грубую провокацию сложно себе представить,"

– подчеркивает юрист. Он обратил внимание, что предприятие, гендиректор которого написал заявление на Сипкина, учреждено Всероссийским обществом слепых. При этом ни сам Сипкин, ни его отец не имеют отношения к назначению топ-менеджмента.

"Вопросы назначения и досрочного прекращения полномочий генеральных директоров предприятий ВОС принимаются не советниками президента ВОС и даже не президентом ВОС, а Центральным правлением ВОС – коллегиальным органом, в составе которого более 20 членов, избранных в установленном порядке съездом ВОС",

– подчеркнул Дмитрий Перекатов.

На фоне сложившейся ситуации президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин выпустил видеообращение. Он назвал произошедшее провокацией и напомнил, что за последние четыре года было инициировано более 10 судебных споров, целью которых была попытка дестабилизировать деятельность возглавляемой им организации. Все суды были проиграны оппонентами. Теперь, по мнению Ситкина, некие лица пошли по пути провокаций в рамках уголовных дел.

Адвокат Перекатов уже заявил, что решение о заключении Александра Сипкина под стражу является необоснованным и будет обжаловано.