Санкт-Петербургский городской суд признал за Юрием Валерьевичем Чайковым право на реабилитацию по ряду статей уголовного кодекса

Сообщение о реабилитации: Юрия Чайкова, осужденного за убийство милиционера 20-летней давности, признали невиновным в других вменявшихся ему преступлениях

Санкт-Петербургский городской суд 17 февраля 2023 года признал за Юрием Валерьевичем Чайковым право на реабилитацию по ряду статей уголовного кодекса. В 2004 году Чайкову дали 22 года колонии, признав его виновным в убийстве, покушении на убийство и еще целом ряде преступлений, однако осужденному удалось доказать непричастность к части из них.

Постановлением Санкт-Петербургского городского суда от 22 ноября 2004 года в отношении Чайкова Юрия Валерьевича прекращено уголовное преследование по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ст. 324 УК РФ, ч. 2 ст. 325 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ (по эпизоду от 3 октября 2003 года), ч. 1 ст. 222 УК РФ (по эпизоду от 8 апреля 2003 года), на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ в связи с непричастностью к совершению указанных преступлений.