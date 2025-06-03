В Москве открылась фотовыставка Дмитрия Евсеева "Золото Африки"

В Москве открылась фотовыставка Дмитрия Евсеева "Золото Африки"
Фото: пресс-служба
Москвичей и гостей столицы приглашают посетить галерею Российского фонда мира на Центральной аллее Тверского бульвара

Увидеть дикую природу Африку и почувствовать душу нашей планеты поможет выставка "Золото Африки", которая проходит в центре Москвы. Ее автор – известный российский фотохудожник, мастер анималистической фотографии, путешественник Дмитрий Евсеев.

В своих работах фотограф показывает зрителям Африку такой, какой она была миллионы лет назад, когда человек еще не правил миром, а истинными хозяевами на Земле были элегантные кошки, невозмутимые слоны, мощные суровые буйволы, смешные обезьяны, изысканные жирафы. Погружаясь в пространство, представленное фотохудожником, даже в оживленном мегаполисе начинаешь слышать не шум машин, а грозный львиный рык, видеть не суету соцсетей, а изящные танцы фламинго.

"Я снимаю не животных – я снимаю душу планеты", – так говорит о своем проекте сам Дмитрий Евсеев. По его словам, он лишь выступает в качестве проводника в мир, где человек не царь, а гость. При этом он напоминает, что дикая природа исчезает, и эти кадры – письма из мира, который мы можем потерять.

Открывшаяся на Тверском бульваре фотовыставка – 76-я в серии проектов Галереи Российского фонда мира. Она организована Российским фондом мира при участии фонда развития искусства и фотографии им. Петра Барышникова и Центра ПроЛаб.

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина, председатель Совета фонда развития искусства и фотографии им. Петра Барышникова Николай Канавин, автор экспозиции Дмитрий Евсеев. Куратор выставки – Елена Перегуда.

Экспозицию под открытым небом можно увидеть в Москве до 30 июня 2025 года. 

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