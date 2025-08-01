Житель Балашихи взошел на Эльбрус в память о пропавших участниках СВО

Группа альпинистов во главе с жителем Балашихи Московской области Алексеем Корняковым поднялась на западную вершину Эльбруса (5642 м) в память о без вести пропавших и погибших участниках спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

По данным властей Балашихи, восхождение состоялось 30 июля и было приурочено также к 100-летию со дня рождения генерал-полковника Владимира Стрельникова – бывшего начальника Военной инженерной радиотехнической академии ПВО.

Алексей Корняков – отец бойца, пропавшего без вести на юго-донецком направлении в июне 2024 года. "Это путь памяти, силы духа и уважения к тем, кто исполнил свой долг", – сказал Алексей. Восхождение заняло шесть часов, в составе группы были альпинисты из Балашихи, Москвы и Мурманской области.

Для 66-летнего Алексея Корнякова это было 15-е восхождение на Эльбрус. Власти Балашихи отметили, что в округе продолжается работа по увековечиванию памяти погибших.

"Мы не имеем права забывать тех, кто отдал жизнь за страну. Увековечивая их имена в названиях улиц, на мемориальных досках, открывая парты Героев, мы исполняем свой долг перед защитниками и их семьями", – отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее власти Балашихи рассказали о проверке хода капитальных работ теплосетей в городском округе.