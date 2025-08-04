Уголь не по адресу

Отрасль в ожидании помощи и поиске рынков сбыта

Глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", лидер Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на днях предложил выход из тупика для угольной отрасли. По его мнению, необходимо "правильно выстраивать логистические цепочки" – "смотреть не только на восточные направления, но и на другие направления". Николаев считает, что можно, к примеру, рассмотреть перевозку угля по рекам до Северного морского пути, а также задействовать мощности порта Тамань – "тоже очень большой ресурс, который, к сожалению, сегодня не до конца используется". Вместе с тем глава Якутии предостерег: "Если это экономически эффективно, в этом есть экономический смысл, то, конечно, этим надо заниматься. Если экономического смысла нет, то начинать процесс ради самого процесса все-таки неразумно".

Сегодня, в условиях падения мировых цен и спроса со стороны считавшихся перспективными импортеров, процессы в российском углепроме напоминают броуновское движение. Создается впечатление, что компании отрасли, не останавливая добычу в надежде на улучшение рыночной конъюнктуры, ловят благоприятный момент – куда выгоднее сбыть свою продукцию. Так, в середине июля интерес к российскому углю проявил Тайвань. Там из-за затяжных ливней возникли перебои с поставками из Австралии. Также аналитики рынка спрогнозировали рост отгрузки энергетических марок во Вьетнам, Марокко, в перспективе – в Польшу.

Подобные метания пока не помогают угольщикам даже выходить в ноль. Наоборот, приводят к убыткам, в том числе смежников. В начале июля стало известно о затоваренности складов в морских портах, в том числе в упомянутой Николаевым Тамани, а тарифы перевалки еще в июне снизились в зависимости от порта на 7,3-18,8% по сравнению с показателями мая и на 23,3-48,6% год к году. Тогда управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов дал прогноз на сохранение проблемы до конца 2025 года. Объемы "застрявшего" угля в портах оценивались почти в 50 млн тонн, что составило более четверти всего экспорта за 2024 год.

На железной дороге ситуация не лучше: в июне погрузка угля на сети РЖД упала на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а почти пятая часть заявленного на отгрузку объема осталась на складах. Всего же за шесть первых месяцев не предъявлено 34,9 млн тонн угля. Вместе с другими видами грузов упущенные доходы компании составили около 200 млрд рублей. Заместитель генерального директора РЖД Михаил Глазков назвал ситуацию "читерством": "Эта проблема становится все более острой. Это так называемое читерство, инфлированные заявки, непредъявление уже согласованных объемов перевозок". По его данным, только угольщики Кузбасса в первом полугодии не предъявили к перевозке в восточном направлении 820 тыс. тонн грузов. Глазков также сообщил, что в регионе сконцентрирован трехкратный запас инновационных вагонов, в которых, согласно соглашению с перевозчиком, угольные компании должны были с 1 апреля вывозить свою продукцию.

Перевозчик и до этого выступал за введение формулы "вези или плати", а теперь предлагает увеличить штрафы за непредъявление грузов минимум в 10 раз с нынешних 10 рублей за тонну груза и 50-200 рублей за контейнер. Конечно, выгода от взимания штрафов кардинально не повлияет на доходы РЖД, но, возможно, дисциплинирует грузоотправителей, причем не только угольные компании. По крайней мере, ускорит модернизацию Восточного полигона, если грузы будут переориентироваться на другие способы доставки.

Однако в глобальном плане, уверены многие эксперты, проблему углепрома все эти меры не решат. Число убыточных предприятий отрасли с прошлого года увеличилось с 52% до 63%. По итогам января-мая этого года сальдированный убыток угольных компаний составил более 136 млрд рублей, а в конце года, согласно оценкам Минэнерго, может достичь 350 млрд рублей. Закредитованность в отрасли колоссальная, но аналитики рынка не уверены, что в условиях "дефицитного бюджета" у государства найдутся сотни миллиардов на ее спасение.

"Сейчас основной экспортный маршрут остается на Востоке, он перегружен, и это основная проблема", – считает начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. По его мнению, если "не диверсифицировать экспорт и не модернизировать инфраструктуру, то доля убыточных шахт будет расти". Однако кризис только усугубляется и чреват, говорит Абелев, дальнейшим закрытием шахт и ростом социальной напряженности. Аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина согласна, что российской угольной отрасли нужна глубокая трансформация с решением сопутствующих социальных проблем. Для этого эксперт предлагает оставить "только наиболее эффективные шахты и разрезы". Это, по мнению Чуркиной, снизит "нагрузку и на железные дороги, и на прочих грузоотправителей, и на бюджет, и на экономику в целом" и "новые меры поддержки будут нужны все реже". Осталось только донести эти мысли до собственников крупных угольных компаний, которые сейчас являются главными получателями адресной помощи от государства.