Три россиянина и один украинец попали в санкционный список США

Их обвиняют во вмешательстве в американские выборы

США ввели санкции против троих граждан России и одного гражданина Украины. Об этом сообщил Минфин Америки.

В санкционном списке оказались россияне Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц. Также к ним присоединился внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.

Вышеперечисленные граждане обвиняются во вмешательстве в выборы США. Более того, они, по мнению американской стороны, устраивали хакерские атаки, передает "Коммерсантъ".

Ранее Андрей Деркач обнародовал запись разговора между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.