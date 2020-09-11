Сдержал слово: Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом
Украина направила ноту в МИД Белоруссии в связи со скандалом вокруг посла Игоря Кизима. Ранее стало известно, что машину дипломата хотели обыскать на границе, что вызвало у него возмущение и гнев.
Киев попросил белорусскую сторону объяснить, почему данный инцидент имел место быть. Также Украина поставила под сомнение квалифицированность работников таможенного пункта "Новая Гута".
Сообщается, что Украина посчитала это крайне недружественным шагом, передает РИА "Новости".
Напомним, недавно в Сети появилось видео разговора Игоря Кизима с пограничниками. Работники таможни попросили посла Украины в Белоруссии открыть багажник и показать его содержимое. Однако это противоречило положению Венской конвенции. Дипломат вышел из себя и пообещал в скором времени прислать республике ноту.
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