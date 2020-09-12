В Германии рассекретили содержание переговоров по делу Навального

В Германии рассекретили содержание переговоров по делу Навального
Алексей Навальный. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
В бундестаге накануне разгорелись ожесточенные споры о наказании для России

Несмотря на то, что причастность Москвы к "отравлению" оппозиционера Алексея Навального не доказана, возможные санкции со стороны Европы против нашей страны с азартом обсуждают уже несколько недель.

Главная тема – это, конечно, заморозка реализации "Северного потока – 2". Об этом уже заговорили в немецком правительстве. Впрочем, согласны с подобным решением далеко не все. В бундестаге накануне прошли дебаты по делу Навального. Подробности переговоров рассекретил член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Сложно не догадаться, что "отравленный" Навальный может стать удобным предлогом, чтобы испортить отношения Москвы и Берлина.

В партии Меркель ясно дали понять, что настроены против "Северного потока – 2". Христианско-демократический союз считает, что Россия заслуживает наказания. Представители партии на дебатах заявили, что не потерпят подобных историй, рассказал Гердт телеканалу "360".

При этом политик назвал "хозяином" правящей партии Америку – именно ее версию "отрабатывает" ХДС, заявил он журналистам.

На то, что окончательных выводов следствие еще не сделало, указала Социал-демократическая партия. В ходе дебатов ее представители подчеркнули, что принимать решения о наказании для России бездоказательно нельзя.

Партия самого Гердта – "Альтернатива для Германии" – склоняется к тому, что ситуацию с "отравлением" Навального хотят использовать для подрыва отношений Москвы и Берлина.

Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст ранее заявил, что двум странам нельзя разрывать сотрудничество. Отказ от "Северного потока – 2" сильно ударит по немецким компаниям, которые участвуют в реализации проекта. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Охотник за головами
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Да <цензура>, ГДР им подарили это не в счет, за засранца Лешу с гликемией наказавать хотят, Россия что девка что ли крепостная, я так думаю эмбарго на торговлю с Европой впереди видимо, придется учить китайский. Но прибалтам будет не сладко. Все договоренности по боку, Прибалтику тоже всю заберем обратно, раз жить спокойно не хотят.
М
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какие то внуки недобитков решают наказать или нет россию,потомков тех кто расправился с фашизмом, теми кто уничтожил около 20 миллионов людей из ссср
практически с теми кто дал добро на разрушение берлинск стены и воссоединение германии
да вы гансы ноги должны нам целовать,подстилки сша
разумеется любопытна реакция кремля,опять будем с западом сисюкать и пытаться убедить в логике,нюню..
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