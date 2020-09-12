В Германии рассекретили содержание переговоров по делу Навального
Несмотря на то, что причастность Москвы к "отравлению" оппозиционера Алексея Навального не доказана, возможные санкции со стороны Европы против нашей страны с азартом обсуждают уже несколько недель.
Главная тема – это, конечно, заморозка реализации "Северного потока – 2". Об этом уже заговорили в немецком правительстве. Впрочем, согласны с подобным решением далеко не все. В бундестаге накануне прошли дебаты по делу Навального. Подробности переговоров рассекретил член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Сложно не догадаться, что "отравленный" Навальный может стать удобным предлогом, чтобы испортить отношения Москвы и Берлина.
В партии Меркель ясно дали понять, что настроены против "Северного потока – 2". Христианско-демократический союз считает, что Россия заслуживает наказания. Представители партии на дебатах заявили, что не потерпят подобных историй, рассказал Гердт телеканалу "360".
При этом политик назвал "хозяином" правящей партии Америку – именно ее версию "отрабатывает" ХДС, заявил он журналистам.
На то, что окончательных выводов следствие еще не сделало, указала Социал-демократическая партия. В ходе дебатов ее представители подчеркнули, что принимать решения о наказании для России бездоказательно нельзя.
Партия самого Гердта – "Альтернатива для Германии" – склоняется к тому, что ситуацию с "отравлением" Навального хотят использовать для подрыва отношений Москвы и Берлина.
Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст ранее заявил, что двум странам нельзя разрывать сотрудничество. Отказ от "Северного потока – 2" сильно ударит по немецким компаниям, которые участвуют в реализации проекта.
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