Лукашенко отдаст Путину Белоруссию за поддержку со стороны РФ - СМИ

Лукашенко отдаст Путину Белоруссию за поддержку со стороны РФ - СМИ
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Иных альтернатив у Минска нет, считают западные журналисты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен "заплатить" за предстоящую встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Как пишет обозреватель, "ценой" является предстоящий "вассалитет", с помощью которого РФ присоединит к себе Республику.

Москва заявляет, что никакого подписания документов в ходе встречи не планируется. Тем не менее должно состояться обсуждение ключевых вопросов в отношениях двух стран, их стратегического союза и совместных проектов.

В это же время в Белоруссии продолжаются протесты. И позиция Лукашенко куда менее устойчива, чем у Путина: Минск удерживает обстановку в Республике, но по имиджу и рейтингу главы страны нанесен сильный удар. До происходящих событий он пытался маневрировать между Москвой и Брюсселем. Чтобы снизить экономическую зависимость от РФ, Лукашенко обращался за помощью к Евросоюзу. 

Теперь выход к Европе закрыт – Запад угрожает Лукашенко санкциями. По этой причине у него больше нет иных альтернатив. РФ всегда выступала за тесные отношения с Белоруссией. Теперь она увидела выгоду в сложившейся ситуации и сделает из президента Республики своего подопечного, как это произошло в Сирии с местным президентом Башаром Асадом. И Кремль уже подготовил форму в виде соглашения о Союзном государстве, подписанного в 1999 году. Полностью, правда, условия договора еще не реализованы.

Тем не менее Москва может пойти по пути замедленной интеграции, так как любая решительность может стать причиной очередных протестных волнений в Белоруссии. К тому же у РФ хватает проблем в виде Навального и "Северного потока – 2", сообщает The Times. 

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Белоруссия может не опасаться санкций со стороны ЕС, поскольку ему нужен не враг, а управляемая территория, максимально оторванная от Москвы.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр Мазин
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Наверняка Путин повторит свою ошибку 2014-<цензура> года, когда он присоединял Крым. Тогда он объединил земля, а надо было объединять народы. В результате этой ошибки мы получили санкции и войну на Донбассе. Если бы Путин тогда следовал технологическим требованиям объединения (он о них понятия не имеет!), то сегодня мы бы не знали бы не только санкий и воны на Донбассе, но и Украина просилась бы в состав России. А бузы в Белоруссии вообще не было бы.
Чего ждать? У Путина и Лукашенко нет другого выхода, кроме как браться объединять Россию и Белоруссию. Но Путин вновь объеднит земли, а это конфликты.
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