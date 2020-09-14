ЦИК признал достойной избирательную кампанию в Коми

ЦИК признал достойной избирательную кампанию в Коми
Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС
Жители края были хорошо информированы: они знали, какие кандидаты и с какими программами идут на выборы

В Коми завершились выборы. По словам сотрудника ЦИК РФ Евгения Шевченко, избирательная кампания в республике прошла на достойном уровне.

Жители края были хорошо информированы: они знали, какие кандидаты и с какими программами идут на выборы, были в курсе, где находятся избирательные участки. Голосование в Коми проходило три дня. Была предоставлена возможность проголосовать людям, живущим в отдаленных населенных пунктах. Также проводилось досрочное голосование. Кроме того, были приняты меры, чтобы голосование прошло безопасно. В республике было сделано все, чтобы достойно организовать выборный процесс.

По данным ЦИК, в этом году отмечается заметное снижение обращений, связанных с нарушениями на выборах. Если и были замечены какие-то нюансы, то они оказались настолько мелкими, что вмешательства Центризбиркома не потребовалось.

Шевченко отметил, что голосование прошло достойно, однако сама кампания стала серьезным испытанием для партий, ведь в следующем году выборы в ГД и губернаторов регионов.

В Коми явка на выборах в Госсовет республики составила 30,61% – по сравнению с прошлыми годами заметно снижение активности избирателей. Впрочем, такая тенденция наблюдается не только в Коми. Везде явка была ниже на 7 – 8%, чем обычно.

По словам главы регионального избиркома Коми Дмитрия Митюшева, низкая явка связана с хорошей погодой. В течение нескольких дней было тепло и солнечно, поэтому люди уехали на дачи и отправились отдыхать на природу. В воскресенье резко похолодало, шел проливной дождь – многие просто не пожелали выходить из дома в плохую погоду. Повлияло и то, что сентябрь – не лучшее время для выборов в Коми, потому что местные жители в это время активно собирают грибы и ягоды, делают заготовки на зиму.

На избирательных участках Коми были соблюдены все санитарные требования, чтобы избежать заражения коронавирусом. На участках имелись средства дезинфекции и индивидуальной защиты, сотрудники комиссий работали в масках и следили за тем, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию.

По предварительным данным, выборы в Госсовет республики дали такие результаты: 28,75% у "Единой России"; 14,8% у КПРФ; 14,56% у ЛДПР; 10,12% у "Зеленой альтернативы"; 9,75% у "Родины"; 8,40% у "Справедливой России". Остальные партии получили минимальное количество голосов.

Полина ИВАНОВА

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