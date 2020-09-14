Макрон позвонил Путину перед его встречей с Лукашенко

Макрон позвонил Путину перед его встречей с Лукашенко
Эммануэль Макрон. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Президенты обсудили ситуацию в Белоруссии

Лидер Франции Эммануэль Макрон связался с российским президентом Владимиром Путиным по телефону. Он решил лично пообщаться с коллегой перед его сегодняшней встречей с главой Белоруссии Александром Лукашенко и поделился своим мнением о ситуации в Республике.

Разговор между двумя лидерами состоялся в понедельник, 14 сентября. В ходе телефонных переговоров Макрон выступил против вмешательства извне в решение белорусского кризиса, отмечает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

То, что разговор действительно состоялся, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА "Новости"

Кроме того, по данным Reuters, французский лидер также затронул тему с делом якобы отравленного оппозиционера Алексея Навального. По словам Макрона, независимый анализ Франции показал, что Навальный был отравлен "Новичком".

Ранее сообщалось о закрытой встрече Владимира Путина с Александром Лукашенко. Сегодня утром глава Белоруссии прилетел в Сочи. В списке основных тем обсуждения – пути урегулирования беспорядков в Республике.

Ольга ФЕДОРОВА

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