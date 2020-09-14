Эксперт назвал сценарии ухода Лукашенко с поста президента

Эксперт назвал сценарии ухода Лукашенко с поста президента
Александр Лукашенко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Бацьке не оставили большого маневра, чтобы объявить о своей отставке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынужден будет рано или поздно покинуть свой пост под давлением не стихающих уже месяц протестов. К такому выводу пришел белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Он назвал несколько сценариев развития событий в Республике.

Эксперт считает, что акции неповиновения бацьке и непризнания результатов президентских выборов будут продолжаться, принимая все новые формы. По его мнению, для действующего главы государства "все плохо закончится".

"Эти протесты в конечном итоге приведут к уходу Александра Лукашенко из политики. Он хочет демонстрировать сейчас свою силу, контроль ситуации, но практически он проиграл", – сказал в интервью "Эксперту" Болкунец.

По его словам, сам бацька осознает, что экономика страны при его власти будет лишь падать, поскольку никто из инвесторов, включая и российских, не даст в Республику ни копейки. Он напомнил, что после открытия уголовных дел в отношении Беларусбанка финучреждения из РФ закрыли кредитные линии для Минска.

"Требование у всех одно – отставка Лукашенко", – подчеркнул эксперт.

Власти России, отметил политолог, совершают большую ошибку рядом своих действий по отношению к Республике, например, в области информационного потока, тем самым отталкивая часть белорусского народа от Москвы. В частности, РФ должна наладить диалог с Координационным советом, созданным оппозиционерами, т.к. там есть пророссийски настроенные граждане, полагает Болкунец.

"В Белоруссии могут появиться здравые силы, которые поддержат сближение с Россией, но для этого Москва должна задать посыл, чтобы антироссийские настроения в Белоруссии не увеличивались", – подчеркнул политолог.

Он добавил, что сам Лукашенко никогда не пойдет ни на какие переговоры с оппозицией, потому что считает их представителей личными идейными врагами.

В качестве вероятных сценариев дальнейших событий эксперт  назвал постепенное затухание протестов, и тогда бацька продолжит "репрессии" или сделает все, чтобы выдавить за пределы страны активистов.

Вторым вариантом может быть уход Лукашенко со своего поста, передача власти главе кабмина, новые выборы и принятие обновленной Конституции.

Третий сценарий – это сначала проведение конституционной реформы, а затем выборы лидера нации. Данный вариант самый реалистичный и удобный для всех, считает Болкунец, причем он устраивает и Москву.

"Я ожидаю, что именно в таком русле пройдет завершение политического кризиса", – констатировал он.

Тогда успокоится и белорусское общество, в ином случае "затраты в процессе будут увеличиваться, а платить за все, как и всегда, будет Россия".

Напомним, сегодня Лукашенко находится в Сочи. Его встреча с лидером РФ Владимиром Путиным продлилась больше четырех часов. Еще до закрытой части беседы глав государств стало известно, что Москва выделит Минску кредит на $1,5 млрд, сейчас министры финансов ведут соответствующую, передает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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