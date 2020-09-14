Сотрудники Нацгвардии и правоохранительных органов возвращаются в места постоянной дислокации

Резерв силовиков РФ будет снят у границы с Белоруссией и отправлен в места постоянной дислокации. Об этом договорились лидеры обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", – цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Ранее сегодня официальный голос Кремля рассказал, о чем говорили Путин и Лукашенко на закрытой встрече, которая продолжалась больше четырех часов. В частности, стало известно, что Москва предоставит Минску кредит в размере $1,5 млрд на рефинансирование старого долга и, собственно, часть пойдет на новую финпомощь.

Также Россия подтвердила легитимность Лукашенко в качестве президента Белоруссии.

