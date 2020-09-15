Оказанную Москвой поддержку Минску объяснили опасениями главы РФ остаться без работы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл к российскому коллеге Владимиру Путину как к последней надежде остаться у власти. Так объяснил цель встречи лидеров РБ и РФ в Сочи корреспондент шведского телеканала SVT.

Описывая состоявшиеся 14 сентября переговоры, он отметил, что Лукашенко был в совершеннейшем отчаянии, поскольку понял, что сам не может удержать власть и единственный шанс остаться у руля – заручиться помощью Путина.

Впрочем, поясняет работающий в России репортер шведским зрителям, глава Кремля сам заинтересован в том, чтобы Лукашенко продолжал возглавлять Белоруссию. Ведь это, по его мнению, означает, что республикой на самом деле будет управлять Москва.

Кроме того, если белорусам удастся свергнуть Лукашенко, это даст сигнал россиянам, что общественный протест может реально повлиять на ситуацию, и тогда начнутся проблемы уже у Путина.

Накануне Путин и Лукашенко беседовали с глазу на глаз почти 4 часа. Путин подтвердил свою позицию, что Лукашенко – избранный президент Белоруссии, а тот, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за порядочность.