Эксперт объяснил причину

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили немало важных вопросов. Среди них реформа конституции Республике, снятие сосредоточенного на границе резерва российских силовиков и кредит в $1,5 миллиарда. А документов по развитию Союзного государства главы государств не подписывали.

Причину этого указал обозреватель Армен Гаспарян.

Он считает, что пока рано это делать. По словам эксперта, сейчас намного важнее, чтобы Минск ратифицировал документы, переданные Москвой в ноябре 2019 года.

Необходимы не декларации, а "шаги к дальнейшему развитию интеграции двух стран... и по исправлению сложившейся в этом году ситуации". Потому что товарооборот между Россией и Белоруссией застопорился из-за некоторых действий Лукашенко в течение года, пояснил аналитик.

В Республике начали осмыслять этот процесс. И президент поймет, с чем столкнулся со дня выборов по нынешнее время, отметил эксперт в интервью "Украина.ру".

С 9 августа в Белоруссии идут массовые акции протеста. Участники митингов требуют проведения повторного голосования, так как не верят результатам, по которым победил Лукашенко.

Прибалты уже назвали оппозиционерку Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. В МИД Польши заявили, что Лукашенко – нелегитимный президент.