В Японии выбрали нового премьера

Новый лидер Либерально-демократической партии встал у руля

Отныне премьером Японии будет Ёсихидэ Суга. Большинство депутатов проголосовали за его назначение на этот пост.

В среду, 16 сентября, влиятельная палата представителей избрала нового лидера Либерально-де.  И он сразу поставил себе задачу – возродить пострадавшую экономику, сохраняя при этом новый коронавирус под контролем, пишет "Киодо".

Также Суга пообещал продвигать политику экс-главы правительства Синдзо Абэ, так называемую "Абэномику" – сочетание мер по преодолению дефляции и стимулированию роста в экономике Страны восходящего солнца.

Новый кабмин будет сформирован сегодня же. предположительно, в него войдут прежние министры.

Ранее стало известно, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку вместе с премьером Синдзо Абэ, напоминает "Свободная пресса".

Полина ДОРОЖКИНА

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