Приведет к войне: Горбачеву указали на фатальную ошибку

Приведет к войне: Горбачеву указали на фатальную ошибку
Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Недочеты политики единственного президента СССР до сих пор отражаются на международных отношениях и грозят кровопролитием

Тридцать лет назад глава Советского Союза Михаил Горбачев подписал Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Тем самым, по мнению одного из хорватских журналистов, он допустил роковую ошибку, из-за которой  может вспыхнуть война.

Столь недальновидный шаг единственного президента СССР способен "перерасти в глубочайший кризис и эскалацию на востоке Европы, отметил Антун Роша. 

Кроме Горбачева соглашение 12 сентября 1990 года подписали представители ГДР и ФРГ, а также стран-победителей во Второй мировой войне: СССР, США, Великобритании и Франции. Союзники отказывались от прав на Германию и поддержали идею о ее объединении. Немцы, в свою очередь, отказались от претензий на территории. 

Тогда советский лидер не мог и представить, что пройдет немного времени, и СССР не станет, а Варшавский договор (в который входили действующие сегодня члены НАТО Румыния, Болгария, Польша, Чехия и Словакия (тогда Чехословакия) и Венгрия) не гарантирует баланс сил в мире. Позже Михаил Сергеевич говорил,что после подписания договора Запад обязался не расширять НАТО на восток. Но такой пункт. увы, не прописали в соглашении. Главе СССР нужно было письменно закрепить договоренности о нерасширении альянса, а не остановиться на устных, подчеркнул Антун Роша.

По мнению журналиста, теперь последствия того спорного момента могут ой как аукнуться Москве.

"И если однажды встанет вопрос о вступлении Украины или Грузии в НАТО, напряженность может перерасти в глубочайший кризис и эскалацию на востоке Европы… Тогда Россия снова вспомнит об обещаниях, данных в 1990 году, а американцы ответят: "Где это написано? Нигде!"

– цитирует хорвата "Царьград".

Ранее "Утро.ру" писало о возможности войны на Украине из-за солдат западного военного блока на ее территории. То, что нынешний киевский режим не следует данному правилу, способно привести к серьезному обострению конфликта, предупредил депутат Рады.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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да хватит уже горбачева полоскать
умные все задним умом,нынешняя власть не лучше и не хуже,просто нынешняя действует в нынешних условиях принимая во внимание прошлые ошибки и совершает свои ошибки которые все увидят через какое то время,нашли козла отпущения а власти выгодно когда он есть
типа,народ не увидит многие шероховатости сегодн дня,ага,не вижу,поднимите мне веки..
нет идеальной власти и не будет,у каждого периода свои взлеты и падения
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