Недочеты политики единственного президента СССР до сих пор отражаются на международных отношениях и грозят кровопролитием

Тридцать лет назад глава Советского Союза Михаил Горбачев подписал Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Тем самым, по мнению одного из хорватских журналистов, он допустил роковую ошибку, из-за которой может вспыхнуть война.

Столь недальновидный шаг единственного президента СССР способен "перерасти в глубочайший кризис и эскалацию на востоке Европы, отметил Антун Роша.

Кроме Горбачева соглашение 12 сентября 1990 года подписали представители ГДР и ФРГ, а также стран-победителей во Второй мировой войне: СССР, США, Великобритании и Франции. Союзники отказывались от прав на Германию и поддержали идею о ее объединении. Немцы, в свою очередь, отказались от претензий на территории.

Тогда советский лидер не мог и представить, что пройдет немного времени, и СССР не станет, а Варшавский договор (в который входили действующие сегодня члены НАТО Румыния, Болгария, Польша, Чехия и Словакия (тогда Чехословакия) и Венгрия) не гарантирует баланс сил в мире. Позже Михаил Сергеевич говорил,что после подписания договора Запад обязался не расширять НАТО на восток. Но такой пункт. увы, не прописали в соглашении. Главе СССР нужно было письменно закрепить договоренности о нерасширении альянса, а не остановиться на устных, подчеркнул Антун Роша.

По мнению журналиста, теперь последствия того спорного момента могут ой как аукнуться Москве.

"И если однажды встанет вопрос о вступлении Украины или Грузии в НАТО, напряженность может перерасти в глубочайший кризис и эскалацию на востоке Европы… Тогда Россия снова вспомнит об обещаниях, данных в 1990 году, а американцы ответят: "Где это написано? Нигде!"

– цитирует хорвата "Царьград".

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