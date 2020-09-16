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СК Белоруссии обвинил Марию Колесникову, соратницу Светланы Тихановской, в публичных призывах к захвату власти в стране. Сейчас член президиума Координационного совета оппозиции Республики находится под стражей.
Об этом сообщило ведомство в своем телеграм-канале.
Часть 3 статьи 361 УК Белоруссии, по которой и предъявили обвинение Колесниковой, предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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