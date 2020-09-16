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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидер белорусов Александр Лукашенко не просил своего коллегу Владимира Путина поставить в республику оружие.
Как передает РИА "Новости", Песков подчеркнул, что взаимодействие двух стран в этой сфере итак идет в рамках отношений.
Ранее Батька заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что во время встречи с Путиным затронул вопрос поставки вооружения в Белоруссию с целью более активно защищать интересы белорусов и россиян.
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