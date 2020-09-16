Лидеры двух стране не обсуждали поставки оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидер белорусов Александр Лукашенко не просил своего коллегу Владимира Путина поставить в республику оружие.

Как передает РИА "Новости", Песков подчеркнул, что взаимодействие двух стран в этой сфере итак идет в рамках отношений.

Ранее Батька заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что во время встречи с Путиным затронул вопрос поставки вооружения в Белоруссию с целью более активно защищать интересы белорусов и россиян.