Кремль опроверг слова Лукашенко о просьбе к Путину

Лидеры двух стране не обсуждали поставки оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидер белорусов Александр Лукашенко не просил своего коллегу Владимира Путина поставить в республику оружие. 

Как передает РИА "Новости", Песков подчеркнул, что взаимодействие двух стран в этой сфере итак идет в рамках отношений. 

Ранее Батька заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что во время встречи с Путиным затронул вопрос поставки вооружения в Белоруссию с целью более активно защищать интересы белорусов и россиян. 

Полина ИВАНОВА

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