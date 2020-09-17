Исторический раванш: Польша намерена захватить Калиниград - эксперт

Исторический раванш: Польша намерена захватить Калиниград - эксперт
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ущемленные интересы Варшавы дают знать о себе 300 лет спустя

Отдельные политические силы Варшавы жаждут победы в борьбе за лидерство в "славянском мире" – после краха гегемонии Речи Посполитой на территории Европы Польша неоднократно подвергалась разделу Пруссией, Австро-Венгрией и Россией. Поэтому ее политическая идентичность сводится к противопоставлению РФ и Советскому Союзу – здесь поляки не делают никаких различий, сообщил политолог Александр Камкин.

Впрочем, Варшава не стремится отдать территории, которыми обжилась благодаря СССР. А антироссийские настроения растут среди поляков с каждым годом.

По этой причине Варшава возлагает определенные надежды на события, происходящие на территориях Украины и Белоруссии, считает специалист.

По словам гражданского активиста Михаила Костяева, в  Калининграде расположен ряд центров по обучению польскому языку. Там студентам помогают поступить в вузы Польши, котируемые благодаря уровню образования и возможности евроинтеграции. Варшава весьма охотно выдает желающим визы – в Калининграде большое количество людей, реализовавшихся на польские гранты. Многие жители города постоянно проводят выходные и праздники в Польше, закупаясь там дешевыми товарами.

Поляки же, продолжил Костяев, поддерживают такое развитие событий. Для жителей Калининграда в одно время действовал безвиз с восточной Польшей. Ситуация изменилась после воссоединения Крыма с РФ, передает "СвободнаяПресса".

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Польша мечтает о возрождении Речи Посполитой, и ради этого Варшава готова пойти на распространение русофобии по всему миру.

Егор МАЛКОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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поленья страх потеряли,надеются что дядя сэм за них воевать пойдет
а кремлю давно пора закрыть торгово-культурное сотрудничество с ними
санкции у нас только на бумаге
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