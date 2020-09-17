Стала известна дата видеовыступления Путина на Генассамблее ООН

Президент России запишет ролик до конца этой недели

Владимир Путин подготовит видеосообщение, которое будет представлено миру на Генассамблее ООН. Как сообщили в МИД РФ, это произойдет 22 сентября. 

Об этом пишет RT со ссылкой на заявление Марии Захаровой. 

О том, что Путин снимется в ролике, ранее рассказал пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков. Как отмечает "Московский Комсомолец", президент РФ подготовит обращение до 20 сентября в Москве. Затем видео передадут организаторам сессии. 

Полина ИВАНОВА

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