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Владимир Путин подготовит видеосообщение, которое будет представлено миру на Генассамблее ООН. Как сообщили в МИД РФ, это произойдет 22 сентября.
Об этом пишет RT со ссылкой на заявление Марии Захаровой.
О том, что Путин снимется в ролике, ранее рассказал пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков. Как отмечает "Московский Комсомолец", президент РФ подготовит обращение до 20 сентября в Москве. Затем видео передадут организаторам сессии.
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