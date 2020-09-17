В "Конкорде" прокомментировали информацию о возвращении пожертвования на лечение Навального

В "Конкорде" прокомментировали информацию о возвращении пожертвования на лечение Навального
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Это может быть связано с нежеланием немецкой клиники отчитывается за потраченные средства

Немецкая клиника Charite, где сейчас находится Алексей Навальный, вернула пожертвование в размере миллиона рублей, сделанное российским бизнесменом. Евгений Пригожин оказался единственным человеком, который захотел помочь блогеру. Предприниматель перевёл деньги на реабилитацию Навального, однако средства вернулись на его счёт.

Немецкий новостной портал t-online.de отправил запрос в пресс-службу компании "Конкорд", в котором просил подтвердить, что пожертвование на лечение Навального было возвращено.

В пресс-службе предположили, что возвращение денег может быть связано с нежеланием немецкой клиники отчитывается за потраченные средства. К тому же соответствующий шаг может быть связан с санкциями, введёнными против Евгения Пригожина.

"Вероятнее всего, по одной из следующих причин: первая – Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая – в случае получения денег клиника должна будет ему за них отчитаться",

– пояснили в компании "Конкорд".

Ранее предприниматель уже переводил денежные средства в размере 107 тысяч рублей на лечение блогера из России. После того, как немецкая клиника Charite предоставила отчёт о потраченных деньгах, бизнесмен решил поддержать Навального ещё раз. По предварительным подсчётам, суммы хватило бы на реабилитацию блогера.

"О состоянии здоровья Навального нам в настоящий момент ничего не известно", – отметили в "Конкорде".

В пресс-службе напомнили о том, что Евгений Пригожин – единственный, кто, по официальным данным, перевёл пожертвование на лечение блогера.

Соратники и коллеги Навального из ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом) не позаботились своем лидере. Наоборот, сотрудники ФБК началиборьбу за кресло скандального блогера, пока Навальный находился в тяжёлом состоянии.

Полина ИВАНОВА

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