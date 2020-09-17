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Глава Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно покинуть пост. Губернатор, который руководил регионом с 1993 года, уже написал заявление на имя Владимира Путина.
Во время встречи с руководителями органов власти региона Савченко представил Дениса Буцаева, который займет пост первого заместителя Губернатора области, сообщает пресс-служба.
Такое решение было принято, поскольку ранее Савченко избрали депутатом Белгородской областной Думы, а уже 22 сентября будет принято решение о наделении экс-губернатора Белгородской области полномочиями члена Совета Федерации.
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