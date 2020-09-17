Губернатор Белгородской области Савченко решил уволиться

На посту главы администрации чиновник проработал 27 лет

Глава Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно покинуть пост. Губернатор, который руководил регионом с 1993 года, уже написал заявление на имя Владимира Путина.

Во время встречи с руководителями органов власти региона Савченко представил Дениса Буцаева, который займет пост первого заместителя Губернатора области, сообщает пресс-служба. 

Такое решение было принято, поскольку ранее Савченко избрали депутатом Белгородской областной Думы, а уже 22 сентября будет принято решение о наделении экс-губернатора Белгородской области полномочиями члена Совета Федерации. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Заявление Дании по "Северному потоку-2" вызвало недоумение в МИД России

Мария Захарова уличила европейскую страну в лоббизме

Погибли бы все: немцы нашли в Томске следы "Новичка"

Раскрылись подробности того, как германские врачи добыли улику, якобы подтверждающую отравление оппозиционера в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей