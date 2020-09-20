Барр подверг сомнению законность деятельности своих предшественников

Генеральный прокурор США Уильям Барр подверг критике расследование бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера, назвав дело против бизнесмена Евгения Пригожина "криминализацией политики".

Правовой блог EmptyWheel опубликовал статью под названием "Уильям Барр вчера защищал Евгения Пригожина". В ней приводится выступление Барра в юридическом институте Hillsdale.

Согласно данным блога, генпрокурор США назвал недопустимым правовое преследование за "политическое" действие. Он пообещал, что на посту генпрокурора не позволит "криминализовать политику", как это сделал Мюллер. В своей речи Барр подверг сомнению законность деятельности своих предшественников из-за преследования россиянина.

По его словам, американские прокуроры вместо того, чтобы раскрывать настоящие преступления, предпочли вмешиваться в политический процесс и "криминализировать" его. Барр подчеркнул, что эта практика продолжается и сегодня, поскольку ее поддерживает Министерство юстиции США. Кроме того, генпрокурор США намекнул, кому было выгодно расследование против Пригожина.

"У администрации Обамы были люди в офисе Мюллера, пишущие свои записки в Верховном суде, так что, возможно, это что-то объясняет",

– заключилБарр.

США обвиняли Россию во "вмешательстве в выборы" американского президента в 2016 году. Экс-прокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование мифического "вмешательства России" в президентские выборы в США. Однако спустя два года "упорного труда" Мюллер не смог предоставить ни одного доказательства "вмешательства РФ". При этом расследование "сговора" президента США Дональда Трампа и Москвы обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов.

Минюст США 17 марта отозвал обвинения в адрес компании "Конкорд" Евгения Пригожина. Бизнесмен намерен отсудить у США 50 млрд долларов за незаконное преследование.