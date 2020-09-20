Белоруссия вернет компании всю задолженность

Министр финансов России Антон Силуанов раскрыл подробности кредита Белоруссии. Так, глава ведомства заявил, что часть ссуды, полученной от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), будет отправлено "Газпрому". Так Минск сможет погасить свой долг.

Белоруссия получит по 500 млн рублей от Москвы и ЕФСР. 330 млн рублей по второй части кредита получит российская компания за задолженность. В 2021-м Россия переведет Республике еще 500 млн рублей.

Также Силуанов в эфире "России 1" поведал, что Москва с помощью кредита Минску окажет поддержку экономике обеих стран. Как заявил Силуанов, никаких задержек по оплате перед российскими поставщиками не будет.

Министр отметил, что часто высказывается вопрос, почему в такое непростое время Россия выдает деньги другим странам. По его словам, с Белоруссией у России тесные экономические связи. Как рассказал Силуанов, белорусы еще не нарушали сроки по выплате займа.

О том, что Россия выделит Белоруссии 1,5 млрд рублей кредита, стало известно после закрытого разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко.