Между тем, реально вразумить некоторых политиков зарубежных стран можно лишь при помощи кувалды, считает известный "знаток"

Завтрашняя речь президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН навряд ли серьезно впечатлит власти иностранных государств, но выступление нашего лидера посмотрят миллионы людей по всему миру. После этого обращения у них могут возникнуть вопросы к руководству своих стран. Именно простые граждане "приземлят" профессиональных политиков, которые временами теряют связь с реальностью.

С таким прогнозом выступил известный российский аналитик и публицист Анатолий Вассерман.

Отметим, в этом году лидер России из-за пандемии не отправится в Нью-Йорк, его речь в Организации объединенных наций будет транслироваться в видеоформате. Обращение уже записано, а информация о нем показана в эфире телеканала "Россия 1". Судя по видеокадрам, Путин подготовил нечто внушительное, т.к. держал большую стопку листов, а запись сопровождалась баннером "Общее будущее – общими силами".

По мнению эксперта, западных политиков можно вразумить, только применив что-нибудь "вроде кувалды", поскольку более мягкими средствами их не прошибить. Вассерман полагает, что до своих властей, среди которых есть много вменяемых руководителей, имеют шанс достучаться рядовые граждане, прослушав обращение президента РФ.

"Поинтересуются у своих политиков, зачем те пытаются втащить западные страны в безнадежную затею вроде очередной холодной войны", – цитирует издание "ПолитРоссия" публициста.

Сама видеозапись речи Путина уже отправлена в ООН. Об этом сегодня сообщил официальный голос Кремля Дмитрий Песков. По информации пресс-секретаря президента, трансляция обращения главы государства ожидается во вторник, 22 сентября, примерно в 18:00 по московскому времени. Выступление было записано еще 18 сентября, добавил Песков, передает РИА "Новости".

