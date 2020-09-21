Крымчанину закрыли рот в ООН

Крымчанину закрыли рот в ООН
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
На представителя российского полуострова пожаловались посланцы Киева

Ведущий заседания Европейского регионального форума ООН, который проходит в режиме видеоконференции, прервал на полуслове речь сопредседателя ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца. Об этом он сам поведал РИА "Новости".

"Модератор форума на словах "российский Крым" меня оборвала, не дав до конца озвучить свое выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны",

предположил Чегринец.

Крымчанин отметил, что в результате он не смог высказаться о вмешательстве западных медиа в ситуацию в Белоруссии. Белорус по происхождению Чегринец руководит в Крыму общиной выходцев из этой бывшей советской республики.

Ранее в мае месяце текущего года украинская делегация отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по формуле Аррии, куда приехали представители российского полуострова. Демарш Киева тогда также поддержали посланцы США, Великобритании и Эстонии. По мнению главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, власти этих стран просто не хотят слышать правду из уст самих крымчан.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Козьма
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ВВП
Сразу по заголовку видно принадлежность этой газетки! "Модератор форума на словах "российский Крым" меня оборвала(отключила микрофон), не дав до конца озвучить свое выступление" , а не рот закрыла.
У тебя с русским языком проблемы? Ты считаешь, что закрыть рот означает закрыть в буквальном смысле чем-нибудь? Вот это и выдает твою иностранную суЧность, так что не стоит лезть на русскоязычные сайты со своим бредом!
ВВП
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Сразу по заголовку видно принадлежность этой газетки! "Модератор форума на словах "российский Крым" меня оборвала(отключила микрофон), не дав до конца озвучить свое выступление" , а не рот закрыла.
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