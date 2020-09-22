Названа мишень Запада в раскручивании дела Навального

Названа мишень Запада в раскручивании дела Навального
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
США развивают историю с блогером из простого расчета

Некоторым странам важно заблокировать строительство "Северного потока – 2". В этом и заключается цель раскручивания дела о якобы отравлении Алексея Навального, уверен директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Главной заинтересованной стороной являются США. Им необходимо остановить прокладку трубопровода, чтобы увеличить объемы поставок в Европу их сжиженного природного газа.

Американский президент Дональд Трамп уже призвал Германию выйти из "Северного потока – 2". Госсекретарь Майка Помпео заявил о включении газопровода в новую редакцию закона о санкциях, а нескольких сенаторов-республиканцев пригрозили руководству немецкого порта Мукран.

Наказание России за оппозиционера выгодно противникам проекта, добавил руководитель СВР. И назвал попытки помешать маршруту "типичным примером недобросовестной конкуренции", цитирует РИА "Новости".

База ресурсов для перезапуска европейской экономики в конце нынешнего года, по подсчетам Deutsche Bank, упадет на 8,6% ВВП, указал глава СВР. И отметил, что в Европе осознают масштабы ущерба в случае отказа от газопровода. 

В завершение Нарышкин выразил надежду, что в ЕС не поступят с "Северным потоком – 2" вопреки собственным потребностям. К тому же зиму предсказали холодную, а чтобы согреться понадобится немало газа, подчеркнул главный российский разведчик.

Накануне глава Госдепа Майк Помпео сообщил, что США создают коалицию против реализации проекта "Северный поток – 2". Это делается с целью остановить строительство газопровода.

Между тем немецкие депутаты после скандала с якобы отравлением Алексея Навального призвали Россию к сотрудничеству. По их мнению, призывы к приостановке "Северного потока – 2" приведут только к многомиллиардным штрафам, что поставит под угрозу всю энергетическую безопасность Германии.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лавров в ООН перечислил главные мировые проблемы

Глава МИД РФ указал на то, что странам нужно наращивать взаимопомощь и сотрудничество

"Петля для независимости": Запад пугает белорусов последствиями интеграции с Россией

Жителям республики угрожают "откатом" на 30 лет назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей