Хозяин Белого дома всю критику направил в адрес Китая

Президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию в своей речи на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит сегодня в Нью-Йорке в режиме видеообращений глав государств.

Хозяин Белого дома сосредоточился на критике КНР. Трамп считает, что китайское руководство нужно "привлечь к ответственности" за пандемию коронавируса, сообщает РИА "Новости". Кроме того, он похвастался тем, что США обладают самым современным видом вооружения и сообщил, что Америка выполняет предназначенную ей роль миротворца, но "это мир путем силы".



Отмечается, что вся речь Трампа длилась около семи минут.

