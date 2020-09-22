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Президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию в своей речи на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит сегодня в Нью-Йорке в режиме видеообращений глав государств.
Хозяин Белого дома сосредоточился на критике КНР. Трамп считает, что китайское руководство нужно "привлечь к ответственности" за пандемию коронавируса, сообщает РИА "Новости". Кроме того, он похвастался тем, что США обладают самым современным видом вооружения и сообщил, что Америка выполняет предназначенную ей роль миротворца, но "это мир путем силы".
Отмечается, что вся речь Трампа длилась около семи минут.
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