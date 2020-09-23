В Кремле напомнили, что в проекте принимают участие организации из многих государств

Москва осуждает заявления госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео о призыве создания коалиции, направленной на срыв строительства "Северного потока – 2". Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, Вашингтон таким образом пытается избавиться от конкурентов на газовом рынке Европы.

Она отметила, что в возведение газовой трубы вложено немало миллиардов – участие приняли компании из самых разных стран. В результате могут пострадать многие граждане, проживающие в европейских странах, передает МИР24.

Захарова добавила, что слова представителя Белого дома подчеркивают действительные цели Штатов, который стремятся занять лидирующую и единоличную позицию по сбыту газа на европейской части, передает РИА "Новости".

Ранее Помпео заявил, что Вашинтон занят формированием коалиции против возведения газопровода. Он выразил надежду на то, что проект так и не будет реализован.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Белый дом постоянно стремится объединиться лишь против чего-то – позитивная идея для сотрудничества у США отсутствует.