Москва потребовала от Берлина предоставить данные по Навальному

У Германии 10 дней на ответ

Постпредство России при ОЗХО отправило ноту постпредству ФРГ. В обращении Москва требует, что ей предоставили данные по делу Алексея Навального, которого, как считают в Берлине, якобы отравили "Новичком".

Россия хочет получить результаты анализов, биоматериалы и другую исчерпывающую информацию, пишет РИА "Новости".

В постпредстве отметили, что в зависимости от ответа Берлина будут решать, как действовать дальше.