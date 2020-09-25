Лукашенко нужен Трамп в Белом доме - эксперт

Лукашенко нужен Трамп в Белом доме - эксперт
Дональд Трамп. Фото: Erin Scott/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Исход выборов в США повлияет на ситуацию в странах вокруг России

Если новым президентом Соединенных Штатов станет демократ Джо Байден, он сделает все, чтобы избранный глава Белоруссии Александр Лукашенко не остался у власти. На это указывают многочисленные исторические примеры.

Когда Америкой начинают управлять демократы, мировая стабильность рушится. При демократе Джоне Кеннеди случился Карибский кризис, когда мир оказался на грани ядерной войны, напомнил политолог Юрий Светов. При демократе Бараке Обаме был свергнут законный президент Украины Виктор Янукович и там началась гражданская война. Если на выборах в США сейчас победит Байден, в Белоруссии может повториться украинский сценарий.

"Я очень опасаюсь, что выиграет Байден и накал санкций и атак на Россию со всех сторон будет усиливаться, – цитирует Светова РИА ФАН. - В этом случае будет еще более усилено внешнее управление Украиной и что-то подобное попробуют сделать с Белоруссией".

Поэтому Лукашенко нужно подумать, может ли он как-то способствовать победе Трампа на выборах в США. Республиканцы, конечно, тоже не подарок, но они всегда более трезво и прагматично оценивают ситуацию, даже с Рональдом Рейганом удавалось договариваться, отметил Светов, обсуждая перспективы Белоруссии в эфире Медиацентра "Патриот".

На выборах в августе 2020 г. Лукашенко набрал более 80% голосов и 23 сентября вступил в должность президента Белоруссии. Многие страны Запада отказались признать его легитимность. Оппозиция, которую поддерживают в ЕС, призвала белорусов к бессрочной акции протеста.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост претендуют Трамп и Байден. У действующего лидера Белого дома рейтинги пока ниже, чем у оппонента. Но эксперты опасаются, что победа Байдена приведет к гражданской войне в США.

Николай ВИКТОРОВ

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