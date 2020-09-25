В Минске отрепетируют инаугурацию Тихановской

В Минске отрепетируют инаугурацию Тихановской
Светлана Тихановская. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Мероприятие назначено на 26 сентября

В Сети распространяются призывы поддержать бывшую соперницу Александра Лукашенко по предвыборной гонке за пост президента Белоруссии. Представители оппозиционных сил уверены, что на выборах победила Светлана Тихановская. Теперь активисты и вовсе решили провести "репетицию инаугурации" оппозиционерки.

Серьезно настроенные противники избранного главы Республики Александра Лукашенко собираются организовать это мероприятие на центральной площади столицы. Сбор на площади Победы назначен на 14:00 26 сентября.

"Всем нам надоевший бывший – больше не легитимен. Приглашаем всех вас в субботу на репетицию инаугурации в честь вступления в должность президента Светланы Тихановской!" – такие призывы распространяет телеграм-канал "Girl power Belarus".

На этом ресурсе акцент сделан на женской части населения Республики – именно к ним обращаются авторы канала. Представительницам прекрасного пола предлагают нарядно одеться и взять с собой ленты и цветы.

Напомним, 23 сентября в Минске состоялась закрытая инаугурация Лукашенко, о дате которой не объявляли заранее. Однако ряд стран отказались признавать Батьку легитимным главой Белоруссии.

Ольга ФЕДОРОВА

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у усатого не хватает тюрем?
или мозгов,всю эту мразь соросовскую разогнать или посадить на цепь
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