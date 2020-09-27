Между Арменией и Азербайджаном разгорелся военный конфликт: последние подробности

Между Арменией и Азербайджаном разгорелся военный конфликт: последние подробности
Фото: Kulumbegashvili Tamuna/Xinhua/www.globallookpress.com
продолжениеАрмения объявила военное положение на фоне ситуации в Карабахе
В России призвали стороны прекратить столкновения

Боевые действия разгорелись рано утром в воскресенье в Нагорном Карабахе. Представители Армении и Азербайджана поочередно обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Как заявили в Минобороны Азербайджана, передает РИА "Новости", Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу мирные села на линии соприкосновения. По утверждениям азербайджанской стороны, среди мирного населения есть погибшие и раненые.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, информировал о "наступлении противника" в Карабахе, армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) "противодействует" ему.

В Минобороны Армении сообщили также, что сбили три беспилотника и два вертолета ВВС Азербайджана. Позднее в Баку подтвердили информацию о сбитом вертолете, отметив что члены экипажа живы.

По данным Минобороны Армении, ВС Азербайджана потеряли три танка, также, вероятно, есть "потери в живой силе". Между тем в Баку эту информацию опровергли, заявив об уничтожении 12 армянских зенитных комплексов.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря лидера непризнанной НКР, в республике объявлено военное положение.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана информировали, что не обстреливают мирные села и гражданские объекты Армении, сообщает Sputnik-Азербайджан.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, действия Баку являются ответом на артиллерийский обстрел Арменией азербайджанских сел, в результате которого погибли мирные жители. Его слова приводит газета "Известия".

Как сообщает портал Regnum со ссылкой на пресс-секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимира Зайнетдинов а, Армения не обращалась в ОДКБ по поводу обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

В МИД РФ призвали стороны прекратить огонь и начать переговоры, чтобы добиться стабилизации ситуации в регионе. Посол России в Армении заявил, что нет необходимости в переброске сил в Нагорных Карабах на фоне обострения конфликта, передает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье". Турция уже заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти.".

Ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта обсудили по телефону главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

Помимо этого, глава российского внешнеполитического ведомства обсудил происходящее в Нагорном Карабахе со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, выразив озабоченность происходящим в регионе, уточняет агентство Regnum.

Руслан ЭСЕРОВ

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