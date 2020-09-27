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Боевые действия разгорелись рано утром в воскресенье в Нагорном Карабахе. Представители Армении и Азербайджана поочередно обвиняют друг друга в эскалации конфликта.
Как заявили в Минобороны Азербайджана, передает РИА "Новости", Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу мирные села на линии соприкосновения. По утверждениям азербайджанской стороны, среди мирного населения есть погибшие и раненые.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, информировал о "наступлении противника" в Карабахе, армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) "противодействует" ему.
В Минобороны Армении сообщили также, что сбили три беспилотника и два вертолета ВВС Азербайджана. Позднее в Баку подтвердили информацию о сбитом вертолете, отметив что члены экипажа живы.
По данным Минобороны Армении, ВС Азербайджана потеряли три танка, также, вероятно, есть "потери в живой силе". Между тем в Баку эту информацию опровергли, заявив об уничтожении 12 армянских зенитных комплексов.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря лидера непризнанной НКР, в республике объявлено военное положение.
В пресс-службе Минобороны Азербайджана информировали, что не обстреливают мирные села и гражданские объекты Армении, сообщает Sputnik-Азербайджан.
По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, действия Баку являются ответом на артиллерийский обстрел Арменией азербайджанских сел, в результате которого погибли мирные жители. Его слова приводит газета "Известия".
Как сообщает портал Regnum со ссылкой на пресс-секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимира Зайнетдинов а, Армения не обращалась в ОДКБ по поводу обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В МИД РФ призвали стороны прекратить огонь и начать переговоры, чтобы добиться стабилизации ситуации в регионе. Посол России в Армении заявил, что нет необходимости в переброске сил в Нагорных Карабах на фоне обострения конфликта, передает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье". Турция уже заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти.".
Ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта обсудили по телефону главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.
Помимо этого, глава российского внешнеполитического ведомства обсудил происходящее в Нагорном Карабахе со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, выразив озабоченность происходящим в регионе, уточняет агентство Regnum.
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