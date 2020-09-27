Вашингтон подготавливает почву для агрессии против Москвы, считает политолог

Евгений Сатановский, известный политолог, считает, что информационные атаки против России со стороны США, а также угрозы о возможном вводе новых рестрикций из-за ситуации с якобы "отравленным" Алексеем Навальным – это "предисловие" к большой войне.

Сатановский указал на участившиеся антироссийские выпады со стороны Вашингтона. Эксперт не исключает того, что это может говорить о скором начале глобальных боевых действий. Войну, по мнению эксперта, развяжут США против России.

Политолог написал в своем телеграм-канале "Армагеддоныч", что Запад пытается "расчеловечить" Россию в глазах международного сообщества. С помощью этого США оправдают свою агрессию в адрес России, добавил Сатановский.

"Война на носу",

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что Вашингтон пытается усиливать свое влияние в странах постсоветского пространства, как это было с Украиной. Другие государства, как пишет политолог, могут стать площадкой по ведению боевых действий. Так, Запад пытается взять под свой контроль ситуацию в Белоруссии.

Подвигнуть США к войне могут и напряженные отношения с ЕС. В Вашингтоне считают, что так американцы смогут примириться с Брюсселем благодаря противостоянию с внешним врагом.