Конфликт президента Белоруссии с французским лидером приобрел личный характер

Александр Лукашенко напрасно пошутил в адрес Эммануэля Макрона. Это может отразиться на отношениях двух лидеров, предупредил эксперт.

Упоминание о личной жизни никому не придется по душе, тем более главе государства. Наверняка слова лидера Республики разозлили президента Франции, что переведет их конфликт из политического в личный.

В ответ на предложение Макрона добровольно покинуть пост Лукашенко отметил, что его французский коллега чересчур много внимания уделяет экс-кандидатке в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Тем самым он, по мнению Александра Григорьевича, рискует к внутренним проблемам своей страны добавить личные – с женой, сообщает БелТА.

Такие колкости характерны для белорусского главы. Однако теперь не подходящее для них время.

По его мнению, Лукашенко достаточно было первой части ответа официальному Парижу, в которой он предложил Макрону передать власть "желтым жилетам". Такой совет соответствует моменту, а затронув личную жизнь французского президента, Батька перешел "красную черту", что недопустимо, отметил журналист "Взгляда".

Реагируя на предложение главы Пятой республики, Александр Григорьевич назвал его "незрелым" руководителем государства. И добавил, что, прежде чем давать рекомендации другим, тому неплохо бы проблемы в своей стране решить, напоминает "Свободная пресса".

Также Макрону, судя по его же словам, самому надо было уйти в отставку, сказал Лукашенко. Причем еще два года назад, когда во Франции произошли массовые протесты "желтых жилетов", потом волнения мусульман и акции сторонников движения Black Lives Matter, передает телеканал "360".

Ранее президент Франции поделился мнением о ситуации в Белоруссии. Он заявил, что его белорусский коллега должен по собственной воле снять с себя полномочия главы государства.