Горбачев призвал Путина повременить с Союзным государством

Горбачев призвал Путина повременить с Союзным государством
Михаил Горбачев. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжение"Духовная война": на Белоруссию ополчилось тайное государство
Власти Белоруссии должны самостоятельно найти выход из политического кризиса

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев считает, что лидеру РФ Владимиру Путину не следует наскоро продавливать вопрос создания Союзного государства, пользуясь сегодняшней нестабильной ситуацией в Белоруссии. Об этом бывший советский руководитель заявил в интервью британской The Times.

Как утверждает издание, Горбачев не одобрил очевидные попытки Путина воспользоваться хаосом в Республике, который возник сразу после президентских выборов 9 августа. Напомним, по результатам ЦИК, победу на них одержал Лукашенко, с чем не согласилась оппозиция и часть белорусского общества. На Западе многие осудили эти выборы, назвав их сфальсифицированными, и не признали бацьку в качестве главы государства.

По мнению Горбачева, что Москве не следует запоздало продавливать реализацию договора о создании Союзного государства, подписанного еще в 1999 г.

"Все страны должны вести себя очень аккуратно, не вмешиваться извне. Мы должны дать народу Белоруссии… возможность самостоятельно найти выход из сложившейся непростой ситуации", – цитирует "ИноСМИ" экс-главу Светского Союза.

Он призвал к мирному урегулированию политического кризиса в соседней Республике.

Отметим, что в понедельник проигравшая выборы и сбежавшая за границу кандидатка Светлана Тихановская попросила президента Франции Эммануэля Макрона взять на себя роль посредника в разрешении ситуации в Белоруссии. Оппозиционерка надеется, что француз сможет привлечь Путина к этой посреднической миссии, передает РИА "Новости".

Ранее в СМИ сообщали, что в ходе визита Макрона в Вильнюс, куда он прибывает сегодня, он может встретиться с белорусской домохозяйкой. Однако есть одно условие: Тихановская должна сама попросить об этой аудиенции.

Вероятно, ей это не составит большого труда.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВВП
Ответить
<цензура>, кто-то там огромные ведать деньги просадил и не добился желаемого! а горбачеву вообще бы помолчать!
Михаил Гашков
Ответить
Меченое <цензура> не спросили, опять перед англичанами выслуживается.
1
новости партнеров

В ЕС одобрили расширение санкций против России

В черный список дополнительно внесены конкретные имена и компании

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей