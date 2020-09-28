Армения запретила мужчинам покидать страну без особого разрешения

продолжениеАрмия обороны Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана
Под ограничения попали представители сильного пола в возрасте от 18 до 55 лет

Армянские власти приняли решение ограничить для мужчин выезд из республики. Теперь совершеннолетним армянам нужно получать разрешение в военкоматах. Беспрепятственное покинуть страну могут только те, кому уже исполнилось 56 лет.

Такие меры были предприняты руководством страны на фоне введенного в республике военного положения из-за эскалации конфликта в районе Нагорного Карабаха. Ереван объявил призыв лиц до 55 лет, передает издание Sputnik Армения.

Ранее сообщалось, что в связи с обострением армяно-азербайджанских отношений Ереван может обратиться к России за военной помощью.

Ольга ФЕДОРОВА

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